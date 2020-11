All the French Quarantine Vocabulary you need to know

As le reconfinement draws near, it might be helpful to start brushing up on your quarantine vocab. Here are a few basic terms to get you started, so you can keep up with the news without getting lost in translation.

Le coronavirus: Coronavirus, which takes the masculine article of le virus.

Le coronavirus a changé notre façon de vivre.

La COVID-19: After much debate, COVID-dix-neuf earned its feminine article, thanks to the acronym’s root word, la maladie, since “COVID” refers to the disease caused by the Coronavirus.

L’Académie française a décidé que la COVID-19 est féminin.

Le confinement: quarantine

Avez-vous trouvé de nouveaux passe-temps pendant le confinement?

Le reconfinement: second round of quarantine

Macron vient d’annoncer le reconfinement cette semaine.

Le vaccin: vaccine

Avez-vous entendu parler du nouveau vaccin de Pfizer ?

Le couvre-feu: curfew

Nous devons rentrer chez nous avant le couvre-feu de 21 heures.

Un cas confirmé: confirmed case

Le nombre de cas confirmés est passé à 150,000.

La distanciation physique: social distancing

Restez à deux mètres pour la distanciation physique.

Le télétravail: working from home

Grâce au télétravail, je n’ai pas porté de pantalon depuis trois mois.

La fermeture: closure

Grâce à Covid, il y a eu des fermetures de restaurants tout au long du boulevard.

Rassemblements sur la voie publique: public gatherings

Les rassemblements publics ont été limités à dix personnes ou moins.

La propagation: spreading

Restez à la maison si vous êtes malade pour éviter la propagation.

Le masque facial: face mask

Un masque facial N95 est efficace à 95%.

Les personnes souffrant de maladies chroniques: people with pre-existing conditions

Les personnes souffrant de maladies chroniques sont plus à risque.

Isoler: self-quarantine

Vous devez vous isoler pendant 14 jours après avoir été en contact avec une personne infectée.

